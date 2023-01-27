Собчак омылась кровью марала на Алтае

Телеведущая Ксения Собчак во время отдыха на берегу Телецкого озера приняла ванну с кровью марала и назвала это главной «туристической экзотикой» Алтая.

Собчак отдыхала в Altay Village на Телецком Озере. Это пятизвездочный курорт премиум-класса, одна из самых роскошных и дорогих туристических баз в республике.

«Какая кровавая барыня без мараловых ванн? На Алтае это главная «туристическая экзотика». Тебя кормят маралом (не огонь), поят мараловой настойкой (и ты такой как из фильма «Интервью с вампиром»), и моют тоже», — написала ведущая в своем телеграм-канале.

Оздоровительная процедура считается одной из самых востребованных, одна ванна стоит около 6,5 тысячи рублей. При этом Собчак принимала ванну не из крови, а из пантового отвара. Его изготавливают из замороженных сразу после срезки (которая проводится весной) неокостеневших рогов марала и добавляют в воду.

Процедура проводится строго по назначению врача и обычно включает пять-восемь сеансов, у нее много противопоказаний. Ванна не привела звезду в восторг.

«Запах надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни «все, что не вредно, в жизни надо попробовать» пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную «алтайская принцесса» (что бы это ни значило) и буду отмываться», — добавила Собчак.

Супруг Собчак режиссер Константин Богомолов тоже выложил пост с отдыха.

«Несколько дней счастья на Алтае. Какая прекрасная и невероятная страна у нас. Какие мы дураки, что раньше не заинтересовались ее богатством», — написал он и опубликовал несколько видеороликов, в том числе с борта катера, плывущего по Телецкому озеру.