НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Собчак омылась кровью марала на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
512 4

Телеведущая Ксения Собчак во время отдыха на берегу Телецкого озера приняла ванну с кровью марала и назвала это главной «туристической экзотикой» Алтая.

Собчак отдыхала в Altay Village на Телецком Озере. Это пятизвездочный курорт премиум-класса, одна из самых роскошных и дорогих туристических баз в республике.

«Какая кровавая барыня без мараловых ванн? На Алтае это главная «туристическая экзотика». Тебя кормят маралом (не огонь), поят мараловой настойкой (и ты такой как из фильма «Интервью с вампиром»), и моют тоже», — написала ведущая в своем телеграм-канале.

Оздоровительная процедура считается одной из самых востребованных, одна ванна стоит около 6,5 тысячи рублей. При этом Собчак принимала ванну не из крови, а из пантового отвара. Его изготавливают из замороженных сразу после срезки (которая проводится весной) неокостеневших рогов марала и добавляют в воду.

Процедура проводится строго по назначению врача и обычно включает пять-восемь сеансов, у нее много противопоказаний. Ванна не привела звезду в восторг.

«Запах надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни «все, что не вредно, в жизни надо попробовать» пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную «алтайская принцесса» (что бы это ни значило) и буду отмываться», — добавила Собчак.

Супруг Собчак режиссер Константин Богомолов тоже выложил пост с отдыха.

«Несколько дней счастья на Алтае. Какая прекрасная и невероятная страна у нас. Какие мы дураки, что раньше не заинтересовались ее богатством», — написал он и опубликовал несколько видеороликов, в том числе с борта катера, плывущего по Телецкому озеру.

Еще по теме
Dava выпустил клип ради страстного поцелуя с Агатой Муцениеце
Слепакова потребовали признать иноагентом за песню про СВО
Собчак сфотографировалась в бочке на Алтае
Дава анонсировал проект с Ларисой Долиной
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Обсуждение (4)
Картина дня
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
США предложили России смягчить санкции
Санкции против атомной отрасли России больно ударят по Западу
Казахстан ужесточил правила въезда для иностранцев
Топ комментариев

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

mosquito__2010

Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...

GammiPluh

Вас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается

nicollaich

Отвечая на вопрос, поможет ли встреча с российским президентом Владимиром Путиным разрешить конфликт,...