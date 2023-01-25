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Собчак сфотографировалась в бочке на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://t.me/ksbchk/5824

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приехала отдыхать на Алтай и сфотографировалась в бочке на фоне зимних пейзажей.

Снимок она выложила в своем телеграм-канале и рассказала, что в прошлый раз отдыхала в Горном Алтай летом в другом отеле, а теперь остановилась в Altay Village на Телецком Озере.

«Прямо суперместо. Быстро сюда добраться можно только на вертолете, и это создает определенный фильтр, людей мало, полное соединение с природой… Ну и баня в снежном лесу-бесценно», — написала она.

В комментариях подписчики похвалили фигуру Собчак, кто-то заметил, что она для фото втянула живот.

Altay Village – пятизвездочный курорт премиум-класса, расположенный на берегу Телецкого озера, половина которого является частью Алтайского заповедника. Это одна из самых роскошных и дорогих туристических баз в республике.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

pepelmetal

"В итоге на поле бое решать будет выучка экипажей и тактика применение машин" И так понятно что наши...

Nik3316

он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...

pepelmetal

Ну сгорят эти танки, как и рогульские