Собчак сфотографировалась в бочке на Алтае

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приехала отдыхать на Алтай и сфотографировалась в бочке на фоне зимних пейзажей.

Снимок она выложила в своем телеграм-канале и рассказала, что в прошлый раз отдыхала в Горном Алтай летом в другом отеле, а теперь остановилась в Altay Village на Телецком Озере.

«Прямо суперместо. Быстро сюда добраться можно только на вертолете, и это создает определенный фильтр, людей мало, полное соединение с природой… Ну и баня в снежном лесу-бесценно», — написала она.

В комментариях подписчики похвалили фигуру Собчак, кто-то заметил, что она для фото втянула живот.

Altay Village – пятизвездочный курорт премиум-класса, расположенный на берегу Телецкого озера, половина которого является частью Алтайского заповедника. Это одна из самых роскошных и дорогих туристических баз в республике.