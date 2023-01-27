Небоскреб построят в Новосибирске

Строительство первого в Новосибирске небоскреба начнут в 2023 году, рассказал на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

«Проект полностью проработан. Есть фирмы, желающие приступить к такому строительству. Сейчас с Росавиацией решаем вопрос для строительства таких объектов», — сказал чиновник.

По словам министра, речь идет о возведении здания в 60 этажей. Сейчас максимальная этажность новосибирских высоток – 35-37 этажей.

«Участки для строительства небоскребов сформированы. Часть из них расположена в районе метро «Октябрьская», — сказал Колмаков.