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Небоскреб построят в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирск
Фото: © Sibnet.ru

Строительство первого в Новосибирске небоскреба начнут в 2023 году, рассказал на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

«Проект полностью проработан. Есть фирмы, желающие приступить к такому строительству. Сейчас с Росавиацией решаем вопрос для строительства таких объектов», — сказал чиновник.

По словам министра, речь идет о возведении здания в 60 этажей. Сейчас максимальная этажность новосибирских высоток – 35-37 этажей.

«Участки для строительства небоскребов сформированы. Часть из них расположена в районе метро «Октябрьская», — сказал Колмаков.

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Экономика #Квадраты #Новосибирск
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