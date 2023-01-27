Эксперт объяснил, какие вредные вещества накапливаются в рыбе

Рыба может стать не только источником необходимых микроэлементов — в ее организме в течение жизни накапливаются тяжелые металлы, пестициды и радионуклиды. Нужно ли этого опасаться, объяснил заведующий кафедрой водных и наземных экосистем Сибирского федерального университета Михаил Гладышев.

«Действительно, рыба, накапливает тяжелые металлы, пестициды и радионуклиды, и это большая проблема в загрязненных районах океана и в загрязненных внутренних водоемах и водотоках», — цитирует «Научная Россия» Гладышева.

В этом случае существует опасность, что употребляя рыбу как полезный продукт, человек заодно может нахватать радионуклидов и тяжелых металлов.

По словам ученого, сейчас используется специальная формула для расчета риск-польза в рыбе. Зная порцию, которая нужна для здорового питания, специалист может подсчитать риски: а сколько в этой порции содержится тяжелых металлов?

Более того, было установлено, что если потреблять 40 грамм рыбы в день, то никакой опасной дозы тяжелых металлов человек не получит. И все же были единичные случаи, риск перевешивал пользу за счет высокого содержания хрома в рыбе.

Это значит, что даже в относительно благополучных с экологической точки зрения водных экосистемах необходим постоянный мониторинг качества рыбной продукции.