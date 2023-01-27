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Двое сибиряков поборются за победу в детском «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Павел Зилев из Красноярска и Ева Аветисян из Барнаула прошли слепые прослушивания в детском «Голосе» и поборются за победу в проекте в составе команд.

11-летняя Ева Аветисян на слепых прослушиваниях исполняла песню «Любовь настала» Раймонда Паулса. К девочке в самом начале развернулись Егор Крид и Баста, вскоре к ним присоединилась МакSим. Наставники устроили битву за юную певицу, но сибирячка выбрала команду Басты.

Девятилетний Павел Зилев спел на слепых прослушиваниях «Районы-кварталы» группы «Звери». К нему развернулась только МакSим, которая в середине песни выбежала на сцену и начала танцевать под зажигательное выступление красноярца. Зилев отправился в команду МакSим.

По правилам детского «Голоса», после формирования команд наступает этап поединков. В нем участников делят на тройки. Из каждого трио наставник выбирает только одного исполнителя, который пройдет дальше.

Поединки в каждой команде покажут отдельными выпусками. Первый поединок выйдет в эфир в пятницу, 27 января.

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