Появилась новая версия гибели группы Дятлова

Эксперты выдвинули новую версию гибели группы Дятлова на перевале Холатчахль. Причиной, спровоцировавшей сход лавины, мог стать неудачный запуск крылатой ракеты, сообщили они в ходе пресс-конференции.

В среду, 25 января, эксперты, изучающие трагедию на перевале Дятлова, обнародовали новые обстоятельства происшествия. Они могут служить подтверждением версии с неудачным запуском ракеты в то время, когда группа Дятлова находилась на перевале.

Участник поисковых работ в 1959 году ведущий научный сотрудник ОАО ВНИИМТ Владислав Карелин рассказал, что его поисковая группа увидела в районе перевала Дятлова летающий «огненный шар», двигавшийся с востока на запад. Его позже заметили и в других местах, однако тогда свидетели утверждали, что «шар» двигался с юга на север.

«Какой-то неопознанный объект летел с юга на север, а затем он изменил направление и полетел с востока на запад. Изменение траектории движения мог совершить только какой-то крылатый неопознанный объект»,— цитирует «Коммерсантъ» Карелина.

Исследователь причин гибели группы Дятлова Вадим Скибинский предположил, что «огненными шарами» могли быть выхлопные газы запущенной ракеты. В высоких слоях атмосферы они обретают форму шара, а из-за отражения Солнца начинают светиться, образуя «эффект Луны».

Что случилось с туристами на перевале Дятлова

Также он указал, что снег вокруг палатки был подтоплен. На снег могло быть оказано химическое воздействие. А необходимое количество «химии» могли перенести только ракеты Р-12 и «Буря».