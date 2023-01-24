Часам Судного дня оставили 90 секунд до катастрофы

Эксперты перевели стрелки часов Судного дня в 2023 году на 10 секунд вперед. Теперь они показывают 90 секунд до ядерной полуночи, символизирующей гибель человечества, говорится в сообщении организации Bulletin of Atomic Scientists.

Символические стрелки Doomsday Clock впервые появились в 1947 году на обложке журнала Чикагского университета. С тех пор ученые ежегодно в январе выставляют время на часах Судного дня.

При определении положения стрелок ученые учитывают риски, связанные с политической напряженностью, оружием, технологиями, изменением климата и эпидемиями

Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23.43.

В прошлом году часы показывали 100 секунд до ядерной полуночи, которая символизирует Судный день — атомный апокалипсис в мировой войне и гибель человечества.