Состоялся релиз игры Forspoken от Square Enix и студии Luminous Productions, авторов Final Fantasy XV. Многообещающий проект выходит для PlayStation 5 и ПК.

По сюжету главная героиня попадает из родного Нью-Йорка в фантастический мир, который ей предстоит спасти, пользуясь широким арсеналом заклинаний. В финале девушка сможет вернуться домой.

На сайте-агрегаторе Metacritic игра получила оценку 69 баллов из 100. Рецензенты хвалят Forspoken за отличную графику и динамичные сражения, однако критикуют пустой открытый мир, а также банальный сюжет.

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Вместе с релизом игры на площадках Steam, Microsoft Store и EGS стала доступна демо-версия игры для ПК — ранее она была доступна только для владельцев PlayStation 5. Критики рекомендуют сначала оценить пробную версию, так как игра имеет высокие технические требования.