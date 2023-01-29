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«Пробуждение» с Мироновым: новый детектив на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала
Новый сериал «Пробуждение» в жанре фантастического детектива стартует на Первом канале в понедельник, 30 января. Главную роль в проекте исполнил Евгений Миронов.

В центре сюжета история следователя Павла Фролова. Он попадает в ДТП, которое разделяет его жизнь на параллельные реальности. В первой выживает его сын Кирилл, во второй — супруга Светлана. Реальности героя чередуются, и Фролов не понимает, какая жизнь настоящая.

Взяв себя в руки, герой решает разобраться с причинами аварии. Также Павел Фролов пытается наладить отношения с сыном и женой, поскольку до аварии он не уделял родным должного внимания, увлекаясь работой.

О сериале «Пробуждение»

Детективный триллер «Пробуждение» вошел в лонг-лист премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ». Сценарий основан на одноименном американском триллере 2012 года с Джейсоном Айзексом в главной роли.

Режиссером проекта выступил Эдуард Парри, известный по работе над сериалами «Маэстро» и «Шулер».

«Главная тема в этом проекте для меня – тема семьи. Стояла задача раскрыть ценность, важность семейных отношений», — цитирует пресс-служба Первого канала Парри.

В главной роли – звезда отечественного кинематографа Евгений Миронов. По признанию артиста, ранее ему не приходилось играть следователя, и потому роль Павла Мохова сразу же вызвала у него большой интерес.

В фильме также снимались Александр Робак, Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко.

О съемках «Пробуждения»

Евгений Миронов специально для роли в «Пробуждении» проходил тренировочный курс по подводному плаванию, и в итоге без дублеров снялся в сцене погружения на шестиметровую глубину.

На проекте актеров консультировали специалисты сразу из нескольких сфер: оперативники уголовного розыска, судмедэксперты, криминалисты, следователи Следственного Комитета, спасатели МЧС. Кроме них, для правдоподобности определенных сцен в сериале проводились консультации с психиатром, патологоанатом и реаниматологом. Более того, Евгений Миронов присутствовал на вскрытии трупа в судебно-медицинском морге.

Авария, которая повлекла основные сюжетные повороты в сериале, снималась и на натуре, и в павильоне. Переворот автомобиля снимали с разных ракурсов сразу девять камер. Для съемок использовались три одинаковые машины, две из которых, по итогам съемок, были отправлены в утиль.

Телепремьера сериала «Пробуждения» состоится 30 января в 21.45 на Первом канале.


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Топ комментариев

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

GammiPluh

Победить русскую армию невозможно вообще ни какими средствами, можно только взаимно проиграть

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?