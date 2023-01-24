Житель Бурятии выиграл в гослотерее почти 98 млн рублей

Житель Бурятии выиграл почти 98 миллионов рублей в гослотерее «Спортлото «6 из 45», сообщает пресс-служба «Столото».

22 января был разыгран многомиллионный суперприз. Удача улыбнулась участнику из Республики Бурятия, купившему билет в мобильном приложении «Столото».

Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Победитель приобрел заветный билет за 270 рублей сразу на девять тиражей подряд.

По правилам лотереи «Спортлото «6 из 45», чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Победными для жителя Бурятии оказались числа 34, 12, 6, 16, 27, 42.