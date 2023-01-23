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Самую дорогу квартиру в Сибири нашли за 99 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Квартира в Томске за 76 миллионов рублей
Квартира в Томске за 76 миллионов рублей
Фото: © Циан

Самая дорогая квартира в Сибири оказалась в Новосибирске — она стоит 99 миллионов рублей, сообщает Циан.

Новосибирск располагает довольно широкой выборкой квартир с бюджетом больше 50 миллионов рублей. Это больше, чем в Томске, Иркутске, Барнауле и Красноярске вместе взятых. 

Во всех остальных субъектах Сибирского федерального округа предложение с подобным ценником отсутствует вовсе. В Омске цены на вторичное жилье достигают 45 миллионов рублей, в Кемерово – 29 миллионов рублей, в Абакане – 19,6 миллиона рублей, в Горно-Алтайске – 15,5 миллиона рублей, в Кызыле – 15 миллиона рублей.

Жилой комплекс премиум-класса Montblanc по улице Щетинкина – адрес самой дорогой квартиры во всей Сибири. От этой точки всего 1 километр до здания правительства Новосибирской области.

Многокомнатный юнит на 12 этаже дома оценен владельцем в 99 миллиона рублей. Эта сумма – результат нескольких слагаемых. Одно из наиболее весомых – стоимость обстановки и отделки (оникс, мрамор, натуральное дерево, дубовый пакет, хрусталь, фресковая живопись). На 240 квадратных метров нашлось место для кабинета, каминного зала, богато убранных гостиной и столовой.

Двухуровневую томскую квартиру площадью 285 квадратных метров – отделяют от лидера 23 миллиона рублей. В планировку заложены просторная спальня, кухня, совмещенная с гостиной, сауна, тренажерный зал. Жилье оснащено системой «умный дом».

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Экономика #Квадраты #Новосибирск #Томск #Иркутск #Алтайский край
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