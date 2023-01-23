Новосибирские ученые вывели сорт красивого картофеля

Селекционеры СибНИИРС передали на испытания новый сорт картофеля «Ника» с красивыми клубнями и хорошим вкусом, сообщает пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

Ученые передали новый сорт картофеля «Ника» на государственное испытание.

«Этот сорт отличается высокой урожайностью, хорошими вкусовыми показателями и красивой формой клубня, на что обращают внимание в торговых сетях. Он также демонстрирует устойчивость к таким распространенным болезням картофеля как золотистая картофельная нематода и рак», — сказала замруководителя СибНИИРС по научной работе Галина Артемова.

Этот сорт создавался методом классической селекции. Но в селекционных питомниках на опытных полях СибНИИРС ведется работа с линиями растений, полученными исследователями ИЦиГ СО РАН с помощью методов маркер-ориентированной селекции.

«Это перспективный материал, который уже в ближайшие годы превратится в новые сорта с высокими хозяйственными показателями, но главное – работа по их созданию занимает в разы меньше времени. Процесс модернизации отечественной селекции, внедрения в работу самых передовых генетических технологий, выходит на финишную прямую», — сказала Артемова.