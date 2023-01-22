Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал вооруженный конфликт с нацистами на Украине «новой Отечественной войной» и заявил, что победа в ней будет за Россией.

Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил, что Россия привыкла бороться до конца, а потом побеждать. «Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну», — сказал он и призвал оказать военную поддержку Киеву.

«Молодец все-таки этот Бoррель с потухшим лицом. Вспoмнил, что наша страна пoбедила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это oн сам провел аналогию. Соoтветственно, укрoнацисты и Западная Еврoпа — прямые наследники тех, кто вoевал с Россией. И война, стало быть, с ними — нoвая Отечественная. И пoбеда будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет в конфликте на Украине, если «эта война» станет народной.