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Как восстановить режим сна с помощью умного дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © danielfoster437 / CC BY-NC-SA 2.0
Сбившийся режим сна и отдыха грозит серьезными проблемами со здоровьем. Но с дурными привычками бороться трудно, особенно если в союзниках только сила воли, а все вокруг — против. Поможет умный дом, который будет напоминать о необходимых действиях, убаюкивать и будить в нужное время.

По законам природы, человеку необходимо спать именно ночью и бодрствовать днем. Это подтверждают ритмы секреции гормонов. Например, выработка мелатонина (гормон сна) повышается вечером, а кортизол (защита от стресса, мобилизация организма) — вырабатывается утром.

Однако секреция гормонов и другие «сонные» процессы в организме зависят не только от внутренних ритмов, но и от внешних факторов, таких как освещение, звуки, температура, поступление в организм пищи. Если бы человек жил в тайге без электричества — все логично. Стемнело, похолодало, ничего не видно, метаболизм замедлился — уснул. Рассвело, громко запели птицы, потеплело, кровь побежала быстрее — проснулся. 

В индустриальном мире иначе — внешние факторы чаще вступают в конфликт с биоритмами, нежели помогают им. Система автоматизации жилья способна это исправить — умный дом может имитировать естественное поведение природы и дополнительно сигнализировать человеку о нарушениях здорового поведения.  

Имитация природы

Поскольку уровень мелатонина частично зависим от света, умный дом может постепенно приглушать освещение в квартире и менять его спектр на более комфортный и расслабляющий. Также можно настроить автоматическое снижение звука мультимедийных устройств. 

А утром, напротив, интенсивность освещения может постепенно увеличиваться, переходя к нейтрально белому оттенку, максимально похожему на солнечный свет. Такая возможность особенно актуальна зимой, когда утром за окном темно.

Летом, когда солнце, наоборот, всходит очень рано, а просыпаться в пять утра нет необходимости, спасут автоматизированные шторы. Умный дом будет закрывать и открывать их в назначенное время. 

Если интегрировать в умный дом колонку с голосовым помощником, вместо жуткого звука будильника она будет включать тихую музыку или звуки природы. А заодно — рассказывать новости за завтраком и принимать голосовые команды для умного дома на день.

Холод и голод

Еще один фактор, заставляющий организм замедлить метаболизм для отхода ко сну — понижение внешней, а следом и температуры тела вечером. При сбитом режиме сна организм зачастую не может включить режим понижения температуры, в результате внутренние органы и системы не могут перейти к «перезагрузке».

Чтобы это исправить, перед сном нужно проветривать спальню или включать кондиционер, который охладит воздух до 18-20 градусов. Эту процедуру можно доверить умному дому — он может отслеживать температуру воздуха и к назначенному времени приводить ее к заданным параметрам (включая вентиляцию или кондиционер).  

Еда перед сном — не только путь к ожирению, но и отличный способ ухудшить качество сна. Ночью пищеварение работает медленнее. И если человек «от пуза» наелся сладкого, мучного, жирного, жаренного, то это становится проблемой для организма — он просто не может правильно и с нужной скоростью использовать поступившее «топливо». 

В результате происходит множество сбоев, повышается уровень сахара в крови, а он, в свою очередь, усиливает выработку кортизола и понижает уровень мелатонина. Поэтому рекомендации диетологов (ужинать не позже 19.00, а перед сном только стакан кефира) — не только для похудения, это необходимо всем.

Умную колонку можно «попросить», чтобы начиная с 18.00 периодически звучали напоминания о необходимости поужинать. А умный холодильник может мониторить наличие кефира и присылать уведомления, если нужно пополнить запасы. 

А еще можно обзавестись умной бутылкой и носить ее с собой. Гаджет будет поддерживать температуру воды и напоминать, что пора попить. 

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Жизнь #Здоровье #Умный дом
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