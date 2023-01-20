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«Москвичи» будут продавать в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МАЗ «Москвич»

Автомобили «Москвич» поступят в дилерские центры Новосибирска и Кемерова до конца января, сообщила пресс-служба завода.

В декабре «Москвич» начал отгрузку в 11 московских дилерских центров, теперь машины начнут поступать в салоны в других городах.

В Новосибирске партнером «Москвича» стал «Фастар», а в Кемерове — «Сибинпекс». До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России.

На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться.

Сейчас завод выпускает кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е». Стоимость машины с бензиновым двигателем — 1,87 миллиона рублей, с электрическим — 3,5 миллиона.

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Авто #Авторынок #Новосибирск #Кузбасс
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