«Москвичи» будут продавать в Сибири

Автомобили «Москвич» поступят в дилерские центры Новосибирска и Кемерова до конца января, сообщила пресс-служба завода.

В декабре «Москвич» начал отгрузку в 11 московских дилерских центров, теперь машины начнут поступать в салоны в других городах.

В Новосибирске партнером «Москвича» стал «Фастар», а в Кемерове — «Сибинпекс». До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России.

На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться.

Сейчас завод выпускает кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е». Стоимость машины с бензиновым двигателем — 1,87 миллиона рублей, с электрическим — 3,5 миллиона.