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Россиян захотели наказывать за отходы в канализации

Источник:
Sibnet.ru
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Трубы в доме
Фото: © Sibnet.ru

Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям применять санкции, Российский экологический оператор обратился с инициативой в Минстрой.

Канализация в домах забивается мусором, не предназначенным для нее, — ватными палочками, средствами гигиены, втулками, пищевыми отходами.

Оператор предлагает Минстрою разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства и предусмотреть ответственность за последствия таких действий. Пока не ясно, какую ответственность может придумать Минстрой для граждан.

«Законодательный запрет и установление санкций может быть эффективными лишь отчасти: в многоквартирных домах не всегда однозначно можно установить конкретного виновника засора канализации», — сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Также проблему с засорами вполне можно использовать как обоснование для повышения тарифов, добавил эксперт.

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