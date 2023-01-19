Глава Бурятии окунулся в купель на Байкале. ФОТО

Глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся на крещение в купель на Байкале перед вылетом по делам в Москву, сообщил он в телеграм-канале.

«В этом году впервые на крещение окунулся в купель на Байкале. У Посольского монастыря в Кабанском районе. Ощущения незабываемые. Байкал — это сила! Ну, и опять в Москву полетел, работы много», — написал он.

19 января Россия отпразднует Крещение Господне. Традиция купаться в крещенской проруби повторяет ритуал крещения святым Иоанном Иисуса Христа в Иордани.

Но православная церковь не считает крещенские купания обязательными. Купание в проруби в Крещение вопреки распространенным поверьям не смывает грехи и не заменяет таинство причастия.