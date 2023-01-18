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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска взяли штурмом важный транспортный узел ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростех»

Российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Соль на донецком направлении, сообщается в традиционной сводке Министерства обороны.

«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики», — говорится в заявлении ведомства.

Соль — важный транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара. Российские военные завершили операцию по освобождению этого города вечером 12 января. Он имеет ключевое значение для продолжения успешного наступления на донецком направлении.

Военные эксперты отмечают, что получение российскими войсками контроля над Соледаром позволяет отрезать от снабжения подразделения ВСУ в Артемовске и затем взять их в котел.

Тема: Военная операция на Украине
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MuCbE

Правильно, нужно показать "пример цивилизованного поведения", высказывания не соответствуют повесточке?...

GammiPluh

Они и потом, когда Украина перестанет существовать - еще 50 лет на своей территории будут держать "изгнанное...

mosquito__2010

Интересно, что может быть смешного в военных преступлениях нацистов ?

Tanatholog

Давайте сделаем вид и примем за истину независимость Украины.Теперь вопрос: А с какого перепуга США решает...