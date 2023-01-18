Российские войска взяли штурмом важный транспортный узел ДНР

Российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Соль на донецком направлении, сообщается в традиционной сводке Министерства обороны.

«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики», — говорится в заявлении ведомства.

Соль — важный транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара. Российские военные завершили операцию по освобождению этого города вечером 12 января. Он имеет ключевое значение для продолжения успешного наступления на донецком направлении.

Военные эксперты отмечают, что получение российскими войсками контроля над Соледаром позволяет отрезать от снабжения подразделения ВСУ в Артемовске и затем взять их в котел.