НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Альбом «После России» с песнями поэтов‑эмигрантов раскритиковали

Источник:
Sibnet.ru
540 0
Фото: Aglarion Glirdan / CC BY-SA 4.0

Музыкальный альбом «После России» с песнями на стихи эмигрировавших поэтов раскритиковал журналист Антон Красовский. Причиной критики стало исполнение песен нежелательными для России артистами.

Поддерживающий военную спецоперацию на Украине Красовский в телеграм-канале в качестве критики привел текст стихотворения Владимира Набокова «Расстрел».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявился свежий список «запрещенных» в России артистов

«Это нам поет ужасающая певица Монеточка в сборнике "Яндекс.Музыки". Там все песни такие», — написал журналист.

Кроме Монеточки, песни в альбоме исполнили Noize MC (солист Иван Алексеев признан иноагентом в РФ), группы «Алоэ Вера», «Порнофильмы» и другие. 

Большинство из участников альбома покинули Россию после начала спецоперации.

Красовский связал выход альбома «После России» с новой политикой музыкальной площадки «Яндекс. Музыка» после прихода Алексея Кудрина на пост советника по корпоративному развитию в компании «Яндекс». При этом альбом также вышел на других площадках — Spotify, Apple Music, VK Music и YouTube Music.

Еще по теме
Песни с тайным посылом: как артисты мстят бывшим
Шакира записала дисс на Пике
Умер композитор Эдуард Артемьев
Лариса Долина записала песню с Клавой Кокой
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Соледар наш: как изменится карта боев на Украине
Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !