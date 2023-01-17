Альбом «После России» с песнями поэтов‑эмигрантов раскритиковали

Музыкальный альбом «После России» с песнями на стихи эмигрировавших поэтов раскритиковал журналист Антон Красовский. Причиной критики стало исполнение песен нежелательными для России артистами.

Поддерживающий военную спецоперацию на Украине Красовский в телеграм-канале в качестве критики привел текст стихотворения Владимира Набокова «Расстрел».

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«Это нам поет ужасающая певица Монеточка в сборнике "Яндекс.Музыки". Там все песни такие», — написал журналист.

Кроме Монеточки, песни в альбоме исполнили Noize MC (солист Иван Алексеев признан иноагентом в РФ), группы «Алоэ Вера», «Порнофильмы» и другие.

Большинство из участников альбома покинули Россию после начала спецоперации.

Красовский связал выход альбома «После России» с новой политикой музыкальной площадки «Яндекс. Музыка» после прихода Алексея Кудрина на пост советника по корпоративному развитию в компании «Яндекс». При этом альбом также вышел на других площадках — Spotify, Apple Music, VK Music и YouTube Music.