Вышел трейлер сериала «Рыцари Готэма»

Сериал «Рыцари Готэма» про наследника Бэтмена выйдет на телеканале The CWC 14 марта. В трейлере показали главных действующих персонажей, в числе которых актер Миша Коллинз в роли Харви Дента.

В центре сюжета сериала «Рыцари Готэма» приемный сын Брюса Уэйна. После смерти Бэтмена он заключает маловероятный союз с детьми врагов защитника Готэма.

Молодые ребята желают очистить свои имена от обвинений в убийстве, а также попутно оберегая город, который после смерти Бэтмена остался без главного защитника.

Актер Миша Коллинз из «Сверхъестественного» в сериале сыграл роль Харви Дента, который пытается найти убийцу Бэтмена.