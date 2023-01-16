Определены места крещенских купаний в Новосибирске

Власти утвердили шесть мест в Новосибирске для организации купелей на Крещение Господне 19 января, сообщает пресс-центр мэрии города.

С 00.00 будут работать две купели — в микрорайоне «Затон», на улице Заобская, 97 (до 23.20), и в парке культуры и отдыха «У моря Обского» (до 24.00).

Также купели будут установлены в микрорайоне «Европейский берег» (с 10.00 до 24.00), на реке Обь в акватории пожарного причала (с 9.00 до 20.00), на озере «Спартак» (с 10.00 до 22.00) и на озере «Жемчужина Сибири» (с 9.00 до 21.00).

«Толщина льда на всех объектах допустимая, и препятствий для запрета организации купелей нет», – рассказал замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Алексей Шилов.

Главные опасности купания в ледяной воде: сердечный приступ из-за спазмов сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям, так как у них несовершенная система терморегуляции.