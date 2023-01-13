Российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение

Российские подразделения взяли Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Практически под полным контролем объединенной группировки оказался Соледар, приводит РИА Новости слова Кимовского. К успеху здесь привела подготовленная операция: город взяли в оперативное окружение, противник не мог доставлять туда боеприпасы и перемещать войска.

«Примерно такая же ситуация складывается в Артемовске. Тоже город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются серьезные наши кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже работает очень плотно наша артиллерия. Это нам вселяет очень серьезный оптимизм», — сказал Кимаковский.

Ранее на этой неделе основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.