Российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение

Российские подразделения взяли Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Практически под полным контролем объединенной группировки оказался Соледар, приводит РИА Новости слова Кимовского. К успеху здесь привела подготовленная операция: город взяли в оперативное окружение, противник не мог доставлять туда боеприпасы и перемещать войска.
«Примерно такая же ситуация складывается в Артемовске. Тоже город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются серьезные наши кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже работает очень плотно наша артиллерия. Это нам вселяет очень серьезный оптимизм», — сказал Кимаковский.
Ранее на этой неделе основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшились возможности для освобождения Артемовска.
DisobedientПодзатыльник янки- джону дать хочет.
Egorka72Возникает вопрос: " А зачем тогда у нас полиция, росгвардия? Им зарплаты платят довольно большие, на...
sib_man9"гегемон" чуток намочила портки, это бывает
pepelmetalНе бойтесь, это оборонительная компания