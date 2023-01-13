НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е

Источник:
Sibnet.ru
222 0
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января, в 2023 году дата празднования совпала с мистической датой «Пятница, 13-е».

Традиция отмечать Старый Новый год возникла после введения в 1918 году григорианского календаря. После этого 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января.

Старый Новый год не считается официальным праздником. Это не выходной день. Но отмечать его принято, как и обычный Новый год, только более скромно.

Традиции и приметы Старого Нового года

С датами 13 и 14 января связано много примет и магических ритуалов. Например, в канун Старого Нового года нужно избавиться от старой одежды, если хочется начать новую жизнь. А чтобы не лить слезы в новом году, нельзя пересчитывать мелочь.

Из народных примет — теплая погода на Старый Новый год знаменует хорошее лето. Если 14 января идет снегопад, то зима будет долгой.

Сны, увиденные в ночь с 13 на 14 января, считаются вещими. Еще во вторую новогоднюю ночь принято загадывать желания.

Что несет пятница, 13 в Старый Новый год

С точки зрения мистики выпавшая дата пятница, 13-е на Старый новый год не несет никакого негатива.  По словам психолога и нумеролога Элены Гамаюн, обратить внимание нужно на структуру дня.

«13 аркан — аркан трансформации и изменения, январь — это единица, магическое число. Очень много будет зависеть от того, на что человек настроен», — сказала Sibnet.ru Гамаюн.

Если 13 января, в пятницу, человек поддастся тревожному состоянию и будет думать, что день приносит неудачу, то так и произойдет. И наоборот, если настроиться на радость и счастье, то они будут сопутствовать. 


Еще по теме
Стол без заморочек: простые салаты на Новый год
Самые ужасные подарки на Новый год
Поздравить всех: что подарить на 100 рублей?
Хэллоуин: делаем жуткий макияж обычной косметикой
смотреть все
Жизнь #Праздник
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему подростки находят «плохих» друзей
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Зодиак любви: чья личная жизнь изменится в 2023 году
Лица и дороги: на какие знаки обращать внимание в 2023 году
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

the_great_white

А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

DEMON01

а может это школьницу надо выгнать из школы ,а родителей оштрафовать за не надлежащееисполнение своих...

Qprovessional

если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки...

Snikolas

Российская Армия лучшая в мире, Слава Великой России!!!