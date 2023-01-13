Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января, в 2023 году дата празднования совпала с мистической датой «Пятница, 13-е».

Традиция отмечать Старый Новый год возникла после введения в 1918 году григорианского календаря. После этого 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января.

Старый Новый год не считается официальным праздником. Это не выходной день. Но отмечать его принято, как и обычный Новый год, только более скромно.

Традиции и приметы Старого Нового года

С датами 13 и 14 января связано много примет и магических ритуалов. Например, в канун Старого Нового года нужно избавиться от старой одежды, если хочется начать новую жизнь. А чтобы не лить слезы в новом году, нельзя пересчитывать мелочь.

Из народных примет — теплая погода на Старый Новый год знаменует хорошее лето. Если 14 января идет снегопад, то зима будет долгой.

Сны, увиденные в ночь с 13 на 14 января, считаются вещими. Еще во вторую новогоднюю ночь принято загадывать желания.

Что несет пятница, 13 в Старый Новый год

С точки зрения мистики выпавшая дата пятница, 13-е на Старый новый год не несет никакого негатива. По словам психолога и нумеролога Элены Гамаюн, обратить внимание нужно на структуру дня.

«13 аркан — аркан трансформации и изменения, январь — это единица, магическое число. Очень много будет зависеть от того, на что человек настроен», — сказала Sibnet.ru Гамаюн.

Если 13 января, в пятницу, человек поддастся тревожному состоянию и будет думать, что день приносит неудачу, то так и произойдет. И наоборот, если настроиться на радость и счастье, то они будут сопутствовать.