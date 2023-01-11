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Новое музыкальное шоу «Конфетка» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Популярные артисты будут исполнять песни малоизвестных авторов в новом шоу «Конфетка» на ТНТ, премьера проекта состоится 28 января, сообщила пресс-служба канала.

Новый музыкальный проект «Конфетка» соберет непрофессиональных исполнителей, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории. С этими песнями выступят приглашенные звезды. Кто именно – останется сюрпризом до момента выхода на сцену.

Известно только, что в числе жюри проекта зрители увидят Хабиба, Клаву Коку, Ольгу Бузову, Азамата Мусагалиева и других звезд. А за музыку отвечают резиденты Comedy Club: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Павел Гавриленков. Ведущими будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

По итогу «Конфетки» малоизвестные авторы песен смогут стать популярнее, а некоторые смогут подзаработать, когда звезды выкупят у них права на некоторые песни.

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