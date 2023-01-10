Максима Галкина лишат наград Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) наград Кузбасса, сообщается в телеграм-канале «Цивилев.Live».

Региональный совет ветеранов попросил лишить Галкина медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году. Цивилев поддержал это решение.

«В совете ветеранов Кузбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград», — говорится в сообщении.

Минюст внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022, обвинив его в получении денег от Украины «при осуществлении политической деятельности».