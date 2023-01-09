Байкальские лисы пришли к людям на рождественский обед

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» выложили фотографии лисиц, которых привлек запах готовящегося рождественского обеда и они пришли к людям, сообщила пресс-служба заповедника у Байкала.

«Вездесущие соседи по Давше, сегодня с усадьбы не выводились. Предполагаю, что причиной этому стали наши приготовления вкусностей к празднику», — написал государственный инспектор Юрий Гороховский.

Лисица обыкновенная — один из самых распространенных видов млекопитающих в Баргузинском заповеднике. Лисы идут на контакт с работниками заповедника.

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Например, лис Кузя — стал звездой интернета. Фотографии с рыжим обитателем тайги набирали тысячи просмотров по всей России. Ему даже посвящали стихи. Еще один любимец публики — лис Алискин, часто позировавший для фото.