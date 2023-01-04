Китайский финансист заявил о росте числа отвергающих Запад стран

Ушедший 2022 год стал годом «девестернизации», поскольку все больше государств «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок», стран заявил профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь
Финансист в статье для South China Morning Post указал на то, что речь идет не только о радикальной попытке России сломать международный порядок, в котором доминируют США.
«Также можно говорить о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного (Западом) порядка в поисках более независимой позиции», — полагает он.
Ван Вэнь обратил внимание на то, что «незападный мир представляет собой невиданную ранее картину». Ответ стран на западную гегемонию выражается не только в конфронтации или конфликте, а том, что они «просто избавляются от западного контроля, все больше ставя во главу угла свои национальные интересы», требуя демократической формы международной политики и взаимоуважения.
По мнению эксперта, тенденция к «девестернизации» необратима и будет лишь развиваться. Это будет выражаться в том числе в «дедолларизации» мировой торговли и «деамериканизации» технологий.
max5Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит
nicollaichЯ забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...
Asd10Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))
ball-n-wallНа старости лет захотелось поднять бабла..