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Китайский финансист заявил о росте числа отвергающих Запад стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Ушедший 2022 год стал годом «девестернизации», поскольку все больше государств «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок», стран заявил профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь

Финансист в статье для South China Morning Post указал на то, что речь идет не только о радикальной попытке России сломать международный порядок, в котором доминируют США.

«Также можно говорить о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного (Западом) порядка в поисках более независимой позиции», — полагает он.

Ван Вэнь обратил внимание на то, что «незападный мир представляет собой невиданную ранее картину». Ответ стран на западную гегемонию выражается не только в конфронтации или конфликте, а том, что они «просто избавляются от западного контроля, все больше ставя во главу угла свои национальные интересы», требуя демократической формы международной политики и взаимоуважения.

По мнению эксперта, тенденция к «девестернизации» необратима и будет лишь развиваться. Это будет выражаться в том числе в «дедолларизации» мировой торговли и «деамериканизации» технологий.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...

Asd10

Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))

ball-n-wall

На старости лет захотелось поднять бабла..