Средства для мытья посуды признали опасными для кишечника

Средства для посудомоечных машин повреждают кишечник человека, а при ручной уборке тарелок и ложек нужно обязательно ополаскивать посуду кипятком, во избежание пищевых отравлений.

Ученые из Цюрихского университета создали миниатюрную копию кишечника и испытали на нем различные моющие средства. Выяснилось, что этоксилаты алкоголя, часто использующиеся в моющих средствах, вызвали определенные изменения в генах.

Ученые отметили, что посудомоечные машины не до конца смывают токсичные вещества с тарелок и кружек. А с их поверхности токсины попадают сначала в еду, а потом и в кишечник, пишет телеграм-канал «Лента дня».

Санврачи подчеркивают, что кухонную посуду, утварь и столовые приборы рекомендуется мыть вручную в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов.

После использования дезинфицирующего средства нужно ополоснуть кружки, тарелки и приборы кипятком, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов, цитирует РИА Новости представителя Роспотребнадзора Елизавету Терешкову.

Для мытья посуды, добавила она, не рекомендуется использовать губки и металлические мочалки. На них остается много болезнетворных бактерий, к тому же частички металлической мочалки могут случайно попасть в готовые блюда.