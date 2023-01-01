Ученые нашли на Луне солнечную воду

Ученые провели новый анализ лунного грунта, доставленные на Землю в рамках китайской миссии «Чанъэ-5». Данные указывают, что содержащиеся в нем частицы воды могли попасть на спутник Земли с Солнца.

Так называемая «солнечная вода» могла образоваться на Луне в результате взаимодействия солнечного ветра, а именно ионов водорода, с содержащимися в лунном грунте минеральными оксидами.

Взаимодействие приводило к тому, что водород объединялся с вытесненным из оксидов кислородом, что вызывало образование частиц воды. Исследователи считают, что такая вода может находиться в значительных количествах в районах средних и высоких широт Луны.

Визуально Луна выглядит сухим шаром, однако недавние исследования показали, что воды на спутнике Земли куда больше, чем предполагалось. При этом ее происхождение вызывает вопросы. Результаты свежего анализа подтверждают, что вода на Луне могла появиться благодаря Солнцу.