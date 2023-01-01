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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые нашли на Луне солнечную воду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые провели новый анализ лунного грунта, доставленные на Землю в рамках китайской миссии «Чанъэ-5». Данные указывают, что содержащиеся в нем частицы воды могли попасть на спутник Земли с Солнца.

Так называемая «солнечная вода» могла образоваться на Луне в результате взаимодействия солнечного ветра, а именно ионов водорода, с содержащимися в лунном грунте минеральными оксидами.

Взаимодействие приводило к тому, что водород объединялся с вытесненным из оксидов кислородом, что вызывало образование частиц воды. Исследователи считают, что такая вода может находиться в значительных количествах в районах средних и высоких широт Луны.

Визуально Луна выглядит сухим шаром, однако недавние исследования показали, что воды на спутнике Земли куда больше, чем предполагалось. При этом ее происхождение вызывает вопросы. Результаты свежего анализа подтверждают, что вода на Луне могла появиться благодаря Солнцу.

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Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...