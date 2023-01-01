НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белоруссии предрекли вступление в СВО

Источник:
Sibnet.ru
620 9
Фото: © Sibnet.ru

Белоруссия в 2023 году присоединится к конфликту на Украине, спрогнозировал российский политолог Алексей Мухин.

«Переломные моменты в СВО произойдут уже в ближайшее время — это февраль-март 2023 года. Это уже понятно всем, и многие военные эксперты разных стран придерживаются этой точки зрения», — сказал Мухин в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам политолога, Белоруссия «уже находится на изготовке», однако конечное развитие зависит от ситуации на западной Украине. В частности, такое решение может быть принято на фоне польской военной помощи Киеву.

«Военное взаимодействие между Россией и Белоруссией идет сейчас полным ходом. Белоруссия прекрасно понимает устремления Польши на западно-белорусские земли», — отметил Мухин.

Он уточнил, что Белоруссия всячески подчеркивает и делает вид, то она в российско-украинском конфликте принимать участия не будет. Но иногда обстоятельства могут быть выше политических решений.

Еще по теме
Берлин провалил февральский план по борьбе с Россией
Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных
Британское СМИ спрогнозировало приход новой эпохи в геополитике
США напугало быстрое сближение России и Китая
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (9)
Картина дня
Родители с низкими доходами получат новое пособие
Новые регионы России прекратили обращение гривны
Берлин провалил февральский план по борьбе с Россией
Ученые нашли на Луне солнечную воду
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных
47
Лавров заявил об угрозах США по «устранению» президента России
35
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
31
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
30
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»