Белоруссии предрекли вступление в СВО

Белоруссия в 2023 году присоединится к конфликту на Украине, спрогнозировал российский политолог Алексей Мухин.

«Переломные моменты в СВО произойдут уже в ближайшее время — это февраль-март 2023 года. Это уже понятно всем, и многие военные эксперты разных стран придерживаются этой точки зрения», — сказал Мухин в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам политолога, Белоруссия «уже находится на изготовке», однако конечное развитие зависит от ситуации на западной Украине. В частности, такое решение может быть принято на фоне польской военной помощи Киеву.

«Военное взаимодействие между Россией и Белоруссией идет сейчас полным ходом. Белоруссия прекрасно понимает устремления Польши на западно-белорусские земли», — отметил Мухин.

Он уточнил, что Белоруссия всячески подчеркивает и делает вид, то она в российско-украинском конфликте принимать участия не будет. Но иногда обстоятельства могут быть выше политических решений.