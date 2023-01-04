Новый 2023 год принесет многие изменения автомобилистам. Им предстоит изучить обновленные ПДД и знаки, платить пошлины при оформлении тюнинга и следить за законопроектами об увеличении некоторых штрафов.

Новые участники ПДД

Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие подобные устройства получили прописку в ПДД, которые вступят в силу 1 марта 2023 года. Их объединили под общим названием — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

СИМ ограничили скорость — не выше 25 километров в час и массу — 35 килограммов. На таких средствах можно передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Люди, использующие обычные самокаты и роликовые коньки, по-прежнему будут считаться пешеходами.

При выезде на дорогу с прилегающей территории (и при съезде с нее во двор, на заправку и т. д.) водитель должен будет уступить дорогу СИМу. Аналогичное правило вводится, если водитель поворачивает направо или налево на перекрестке.

Новые дорожные знаки

Утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.

У знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором — рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.

Еще одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.

Новые госпошлины

С 1 января за внесение изменений в конструкцию автомобиля придется платить больше. Это тюнинг, установка ГБО, лебедки, нестандартных бамперов, шноркелей и так далее. Суммы такие:

1 тысяча рублей — за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию ТС (раньше было бесплатно),

1,5 тысячи рублей — за выдачу свидетельства о соответствии машины требованиям безопасности (вместо прежних 800). Аналогичная сумма будет за продление документа.

Такая мера принесет бюджету до 700 миллионов рублей. По данным МВД, в стране ежегодно выдается порядка 240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых машин, а также свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Новые цены на техосмотр

С 1 января подорожает техосмотр, обязательный при перерегистрации автомобилей в ГИБДД. В среднем для самой массовой категории — легковых машин — рост цен составит 57%.

Большая часть регионов поднимает цену ТО для легковой машины до 913 рублей. В Санкт-Петербурге тариф увеличивается до 1,5 тысячи рублей, в Камчатском крае — до 1,33 тысячи рублей.

Отмена скидки на госпошлины

Скидка в 30% при уплате госпошлин через «Госуслуги» отменяется. Этот понижающий коэффициент 0,7 был введен в 2015 году для стимулирования обращения за госуслугами в электронной форме.

Замена водительских прав по истечению их срока действия, а также выдача удостоверения впервые будет стоить 2 тысячи рублей, номерные знаки — 2 тысячи рублей, получение ПТС — 800 рублей, СТС — 500 рублей.

Продление прав

Если срок действия водительского удостоверения заканчивается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, можно не менять еще три года. Штрафовать обладателей «просроченных» прав не будут.

Но если водитель планирует выезжать заграницу и садиться за руль, права нужно будет обновить в обязательном порядке, а для ряда стран оформить международное водительское удостоверение.

Электронные права

Возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронное водительское удостоверение пописана в финальной редакции ПДД, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Пункт 2.1.1, обязывающий водителей иметь с собой СТС, права, ОСАГО и т. д., будет снабжен сноской: «документы, предусмотренные в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством, предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе».

Но точной информации о том, обязательно ли будет иметь при себе оригинал водительского удостоверения, пока нет.

Инициативы для обсуждения

Российский союз автостраховщиков продолжит продвигать увеличение штрафа за управление автомобилем без ОСАГО, чтобы она была не ниже средней стоимости полиса. Сейчас он 800 рублей, но должен быть 5 тысяч рублей.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в конце 2022 года утверждал, что в новом году начнется эксперимент по проверке ОСАГО через камеры дорожного движения, и водителям без полиса придут штрафы.

Автоэксперт Максим Кадаков уточнил, что проверять на наличие полиса ОСАГО будут только нарушителей ПДД, которых выявили камеры — потому что камеры не умеют обрабатывать весь автомобильный поток.

Также могут разрешить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Пилотный проект планируется запустить на Дальнем Востоке, а позже распространить на другие регионы.

«Какие именно запчасти? Где список? С каких машин их будут снимать — с 15-летних? Кто будет определять их остаточный ресурс? Кто будет их "подгонять по месту"? Где СТО будут их покупать — на Авито? За налик? Конечно, ответов на эти вопросы нет. И понятно, что выиграют от этой рокировки только страховые компании», — эмоционально реагировал Кадаков на предложение в телеграм-канале.

Собираются в несколько раз увеличить штраф для тех, кто нарушает тишину на шумных машинах и мотоциклах. Суммы будут варьироваться от 5 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас 500 рублей) в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя.