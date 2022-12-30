«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря

Фильм «СамоИрония судьбы!», вызвавший много критики в Сети, покажут на ТНТ 31 декабря в 21.30, сообщила пресс-служба канала.

Музыкально-пародийный фильм «СамоИрония судьбы!» – это праздничный проект ТНТ со звездами юмора, актерами и музыкантами.

События фильма стартуют в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Женя по традиции собирается отправиться в баню, однако Галя не пускает его, ведь она много раз смотрела фильм «Ирония Судьбы», и знает, что если Женя пойдет в баня, то они растянуться.

Этот поворот запускает новую цепочку событий, в которой Лукашин – это уже Тимур Батрутдинов, а Галя – Ольга Бузова. У этой пары уже не возникает никаких разногласий, и сюжет начинает развиваться по классическому сценарию: Петербург, чужая квартира, учительница Надя.

Батрутдинов – далеко не единственный Лукашин, у которого идеально подошли ключи, и в квартире Нади постепенно начинают собираться разные героя: от Филиппа Киркорова в образе Ипполита до наследного принца в исполнении Демиса Карибидиса.

В новогоднем проекте будет много юмора и музыки. Зрители увидят отсылки на «Иронию судьбы», «Ивана Васильевича», «Игру в кальмара», «Да здравствует Цезарь!», «Бородач», «Один Дома», «Наша Russia».