Говорят, двух похожих снежинок не бывает. Это не совсем так. Они похожи, но отличаются мельчайшими деталями. Как формируется снежинка, из чего появляется и где растет?

Каждую зиму высоко в облаках происходит процесс маленького чуда, где рождается кружевная снежинка. Снежника до момента своего рождения — очень маленькая гранула пыли, витающая в облаках.

Пылинка настолько легкая, что поднимается очень высоко даже при небольших порывах ветра, пока не попадает в облако. Испарения в воздухе обволакивают ее каплями, и если температура ниже нуля, они замерзают.

Сначала узор кристалла проявляется на замерзшей капле, затем молекулы воды образуют твердую кристаллическую решетку, кристалл. Это призма с шестью или тремя гранями. Лед начинает быстро нарастать на краях граней и на кристалле появляются впадины.

Почему снег скрипит под ногами

Когда в дело вступает температура и влажность, в облаках начинается настоящая магия. При холодной и сухой температуре снежинка будет расти в длину, принимая форму шестиугольных столбиков, формируя в дальнейшем иглы, призмы и «запонки».

А влажная температура способствует быстрому росту льда в уголках призмы, которая словно выпускает шесть отростков. Линии на каждом отростке состоят из кряжей и каналов. Шесть ветвей постепенно формируют углы шестиугольника.

Когда температура опускается до минус 13 градусов, происходит новое нарастание, а при минус 14 — боковые ответвления начинают расти вновь. Чем больше растет снежинка, тем тяжелее становится и постепенно опускается все ниже, пока не выпадет из облака, и влекущая силой притяжения, не полетит вниз.