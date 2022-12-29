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Ниагарский водопад частично замерз. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Ниагарский водопад частично замерз в результате снежной бури, которая прошла в районе Буффало — завораживающие кадры опубликовали в Сети.

«Ледяное пространство образовалось, когда низкие температуры и сильная метель пришли в Буффало, штат Нью-Йорк, примерно в 25 милях к югу от Ниагарского водопада», — говорится в публикации New York Post.

Ниагарский водопад каждую секунду он пропускает боле 3 тысяч тонн воды. Каждый год река под ним замерзает, однако он сам — крайне редко.

У подножия водопада образовались гигантские глыбы льда, а все лавочки, перила и деревья покрылись толстым слоем наледи.

На прошлой неделе Штаты накрыла самая сильная снежная буря за 50 лет. В некоторых городах температура опустилась до 45 градусов мороза. Погибли до 60 человек.

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Alhazred

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Uynachalnica

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GammiPluh

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