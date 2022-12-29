Новосибирские ученые назвали срок жизни салатов на столе

Ученые НГТУ выяснили, через сколько времени после приготовления салаты, заправленные майонезом, становятся опасными для здоровья, сообщает пресс-служба вуза.

По нормативным документам в области питания салат может храниться 12 часов. Однако ученые пришли к другому мнению.

«Комнатная температура — самая благоприятная для размножения микроорганизмов, соответственно, не стоит больше двух часов держать блюда на столе. Но это никак не регламентируется, а остается лишь на ответственности самого потребителя», — сообщила сотрудница кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Инна Рыбакольникова.



Ученые предупреждают, что регулярное употребление продуктов с истекшим сроком годности провоцирует развитие в организме патогенной микрофлоры. А когда накапливается избыток вредных веществ, развиваются заболевания ЖКТ.

Потребители несвежих салатов рискуют получить тяжелое отравление, например, если салаты простояли на столе с вечера 31 декабря до обеда 1 января.



«Холодные блюда (надо) постараться хранить в холодильнике и на стол выставлять порционно, в нужном для употребления количестве. Лучше всего держать несъеденные продукты в герметичной посуде: в закрытых контейнерах, пакетах для хранения и т. д. В самом помещении рекомендуется поддерживать прохладную температуру, чтобы сохранить блюда и минимизировать их порчу», — добавила Рыбакольникова.