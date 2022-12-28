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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ нацелился на страны Африки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

АвтоВАЗ рассматривает возможность выхода на рынки стран Африканского континента, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров в интервью ТАСС рассказал, что в планах АвтоВАЗа заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт в 2023 году. Параллельно компания рассматривает возможность выхода на рынки новых для себя стран Африки.

Комментируя вопрос о возможности поставок за рубеж машин другого российского производителя — «Москвича», вице-премьер пояснил, что перспективы экспортных продаж будут прорабатываться по мере насыщения внутреннего рынка РФ.

«Этот подход сейчас в целом актуален не только для "Москвича", но и для остальных автопроизводителей. При этом традиционно значимыми для российского автопрома рынками остаются страны ЕАЭС, страны СНГ», — сказал Мантуров.

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Авто #Авторынок #Торговля
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GammiPluh

и? мысль то твоя в чем заключается7

GammiPluh

Себе по-любому оставил то самое...)))

MuCbE

Ля братство кольца нарисовалось. Ща пойдут в Мордор? Сквозь кокаинового Сарумана, владыки Хохленгарда??

velam

Ну в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.