АвтоВАЗ нацелился на страны Африки

АвтоВАЗ рассматривает возможность выхода на рынки стран Африканского континента, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров в интервью ТАСС рассказал, что в планах АвтоВАЗа заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт в 2023 году. Параллельно компания рассматривает возможность выхода на рынки новых для себя стран Африки.

Комментируя вопрос о возможности поставок за рубеж машин другого российского производителя — «Москвича», вице-премьер пояснил, что перспективы экспортных продаж будут прорабатываться по мере насыщения внутреннего рынка РФ.

«Этот подход сейчас в целом актуален не только для "Москвича", но и для остальных автопроизводителей. При этом традиционно значимыми для российского автопрома рынками остаются страны ЕАЭС, страны СНГ», — сказал Мантуров.