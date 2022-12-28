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Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам в 2023 году, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сказал Уфимцев интервью «Известиям».

По его словам, сейчас основная задача — совместить две информационные системы: базу данных РСА и ГИБДД.

Сейчас штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП). Система сможет выписывать не более одного постановления в сутки, но даже в этом случае месяц езды без ОСАГО обойдется в 25 тысяч рублей.

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