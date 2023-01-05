Америке предсказали угрозу распада

Предсказатель из Бразилии Пай Жозе озвучил судьбу России и Соединенных Штатов Америки. Он видит, что Америку ждут большие потрясения.

«Я вижу, как всепожирающий огонь выжигает США. Страна под угрозой распада. Серьезные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу», — предсказал сказал Пай Жозе.

Пай Жозе, ранее предсказавший приход на президентский пост Барака Обамы и победу Байдена, считает, что будущее за Россией. «Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это», — рассказал о своих видениях предсказатель.