Америке предсказали угрозу распада

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Предсказатель из Бразилии Пай Жозе озвучил судьбу России и Соединенных Штатов Америки. Он видит, что Америку ждут большие потрясения.
«Я вижу, как всепожирающий огонь выжигает США. Страна под угрозой распада. Серьезные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу», — предсказал сказал Пай Жозе.
Пай Жозе, ранее предсказавший приход на президентский пост Барака Обамы и победу Байдена, считает, что будущее за Россией. «Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это», — рассказал о своих видениях предсказатель.
ball-n-wallНа старости лет захотелось поднять бабла..
No!Это не те ли "россиянки" что имеют двойное гражданство и живут за бугром?
nicollaichЯ забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...
mosquito__2010"Западный мировой порядок" крадёт чужие деньги, крадёт чужие ресурсы, развязывает войны, организовывает...