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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Америке предсказали угрозу распада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Предсказатель из Бразилии Пай Жозе озвучил судьбу России и Соединенных Штатов Америки. Он видит, что Америку ждут большие потрясения.

«Я вижу, как всепожирающий огонь выжигает США. Страна под угрозой распада. Серьезные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу», — предсказал сказал Пай Жозе.

Пай Жозе, ранее предсказавший приход на президентский пост Барака Обамы и победу Байдена, считает, что будущее за Россией. «Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это», — рассказал о своих видениях предсказатель.

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Политика #Мир #Мистика #Оракул
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ball-n-wall

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No!

Это не те ли "россиянки" что имеют двойное гражданство и живут за бугром?

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...

mosquito__2010

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