Киев превратил США в собственный банк

США бесконечно выдают Украине миллиарды долларов и фактически превратились в банк для официального Киева, что вызывает проблемы в самих Соединенных Штатах, отмечают западные эксперты.

Решение выделить Украине 45 миллиардов долларов подтверждает, что американские политики не заботятся о своих гражданах, несмотря на высокие инфляцию и цены на бензин, рекордные показатели нелегальной иммиграции, эпидемию наркотиков и уровень безработицы, пишет American Thinker.

Автор материала отмечает, что принятый проект бюджета приведет к еще большему росту инфляции, а американцев к нищете. «Почему мы тратим такие чудовищные деньги на оборону? Более того, что сделала Украина, чтобы заслужить новое финансирование?», — задается он вопросом.

Палата представителей и Сенат США ранее одобрили проект бюджета страны. Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности. Из них 45 миллиардов долларов пойдут на помощь Украине.