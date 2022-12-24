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Киев превратил США в собственный банк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США бесконечно выдают Украине миллиарды долларов и фактически превратились в банк для официального Киева, что вызывает проблемы в самих Соединенных Штатах, отмечают западные эксперты.

Решение выделить Украине 45 миллиардов долларов подтверждает, что американские политики не заботятся о своих гражданах, несмотря на высокие инфляцию и цены на бензин, рекордные показатели нелегальной иммиграции, эпидемию наркотиков и уровень безработицы, пишет American Thinker.

Автор материала отмечает, что принятый проект бюджета приведет к еще большему росту инфляции, а американцев к нищете. «Почему мы тратим такие чудовищные деньги на оборону? Более того, что сделала Украина, чтобы заслужить новое финансирование?», — задается он вопросом.

Палата представителей и Сенат США ранее одобрили проект бюджета страны. Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности. Из них 45 миллиардов долларов пойдут на помощь Украине.

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Политика #Мир
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