Хирург раскрыл секреты молодости 69‑летней жены Макрона

Первая леди Франции, 69-летняя Брижит Макрон делала ряд пластических операций, которые помогают ей выглядеть значительно моложе, высказался хирург Александр Вдовин.
Врач в интервью Life предположил, что супруга Эммануэля Макрона делала подтяжку лица и аппаратные процедуры, направленные на уплотнение кожи — лазерные шлифовки, микроигольчатый лифтинг, а также коррекцию скуловой области филерами.
«У Брижит мелкоморщинистый тип старения. Он характерен в большей степени для европейцев. Характерной чертой данного типа старения является наличие сетки морщин, от которой очень сложно избавиться», — высказался Вдовин.
По его мнению, Макрон много лет назад делала ринопластику. Также была блефаропластика и инъекции ботокса.
Пластический хирург обратил внимание на ноги первой леди Франции, которая часто носит платья и мини-юбки. Он считает, что у Брижит над коленями нет избытков кожи, так как она делала процедуры для устранения этой проблемы.
Президент Франции 21 декабря отметил 45-летие. Его супруге в следующем году исполнится 70 лет. Пара жената с 2007 года.
GammiPluhкстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины
Asd10И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...
Siberian sinnerОчень трогательно. Жалко, что звездёж.
UynachalnicaСтоило ли начинать, чтобы скорее завершить? Или все цели уже достигнуты. Украина демилитаризована и денацифицирована?