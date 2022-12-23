Хирург раскрыл секреты молодости 69‑летней жены Макрона

Первая леди Франции, 69-летняя Брижит Макрон делала ряд пластических операций, которые помогают ей выглядеть значительно моложе, высказался хирург Александр Вдовин.

Врач в интервью Life предположил, что супруга Эммануэля Макрона делала подтяжку лица и аппаратные процедуры, направленные на уплотнение кожи — лазерные шлифовки, микроигольчатый лифтинг, а также коррекцию скуловой области филерами.

«У Брижит мелкоморщинистый тип старения. Он характерен в большей степени для европейцев. Характерной чертой данного типа старения является наличие сетки морщин, от которой очень сложно избавиться», — высказался Вдовин.

По его мнению, Макрон много лет назад делала ринопластику. Также была блефаропластика и инъекции ботокса.

Пластический хирург обратил внимание на ноги первой леди Франции, которая часто носит платья и мини-юбки. Он считает, что у Брижит над коленями нет избытков кожи, так как она делала процедуры для устранения этой проблемы.

Президент Франции 21 декабря отметил 45-летие. Его супруге в следующем году исполнится 70 лет. Пара жената с 2007 года.