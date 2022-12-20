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Имя победителя 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» слили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из «Битвы экстрасенсов»

Съемки финала 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» прошли в Москве в воскресенье, 18 декабря. В эфир выпуск выйдет в субботу, 24 декабря, но имя победителя «Битвы» уже известно.

До финала дошли три экстрасенса: Влад Череватый, Лина Джебисашвили и Ангелина Изосимова. Выбирали победителя зрители с помощью голосования в течение недели.

На протяжении всего проекта участники показывали одинаковые результаты. Перед финалом экстрасенсы Череватый и Изосимова поссорились. Ведьма обвинила колдуна в том, что он наводит порчу на соперников, чтобы помешать им выиграть.

Задействовал ли Влад Череватый магию, неизвестно. Но тем не менее большинство зрителей отдали голоса ему, сделав победителем 23-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Официально имя победителя будет названо в эфире ТНТ 24 декабря. В выпуске, кроме награждения, традиционно расскажут подробно о жизни финалистов.

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