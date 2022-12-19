Обнаружена подземная «фабрика» уральских алмазов

Кристалл алмаза впервые обнаружен в коренных отложениях, которые относятся к первой эпохе пермского периода палеозойской эры. Открытие сделано геологами Уральского горного университета во время экспедиции в районе реки Сылва Свердловской области.

Алмаз был найден в десятикилограммовой пробе так называемых брекчированных пород, пишет «Газета.Ru». Брекчии — это сцементированная горная порода из угловатых обломков, в которой практически нет окатанных фрагментов.

По версии российских ученых, брекчии являются своеобразной транспортировочной лентой, которая поднимает алмаз с больших глубин, так как алмазы образуются глубоко под землей — в зоне верхней мантии.

После образования драгоценные камни постепенно самостоятельно выходят на поверхность по трещинам в литосфере с кимберлитами — это породы, образовавшиеся из кимберлитовой магмы. Данные области называются коренными месторождениями алмазов.

Ученые отмечают, что новые данные поднимают вопрос об источниках уральских алмазов: до этого ценный минерал, как правило, находили только в россыпях. Запланировано продолжение исследований потенциально алмазоносных пород.

Первые российские алмазы были найдены в 1829 году на Урале, с тех пор на протяжении почти 200 лет геологи ищут их коренной источник. В случае положительного результата возможно открытие нового алмазоносного узла.