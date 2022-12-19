Цены на квартиры в Новосибирске в 2023 году подрастут

Стоимость недвижимости в Новосибирске 2023 году может вырасти на 5-8% в год, сообщила пресс-служба агентства «Жилфонд».

По информации агентства недвижимости «Жилфонд», средняя стоимость готовых квартир в Новосибирске в текущем году повысилась на 11,3 %.

Аналитический центр компании пришел к выводу, что этот показатель превышает уровень роста цен на жилье в 2019 и 2020 годах, при этом он ниже, чем в 2021 году.

«По нашему мнению, в 2023 году цены на недвижимость будут очень сильно зависеть от внешних факторов. В случае отсутствия внешних шоков, стоимость недвижимости стабилизируется или будет немного расти – в районе 5–8 % в год», – сказала брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Руслана Генералова.