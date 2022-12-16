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Третью солнечно‑дизельную электростанцию запустили в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © компания «Хевел Энергосервис»

Компания «Хевел Энергосервис» ввела в эксплуатацию солнечно-дизельную электростанцию в Туве, сообщается на сайте компании.

Новая станция обеспечивает бесперебойное электроснабжение нескольких труднодоступных населенных пунктов региона, в которых проживают более 6 тысяч человек: села Тоора-Хем, Адыр-Кежиг, Ий и Салдам, а также санаторно-лесную школу, деревообрабатывающее предприятие и станцию спутниковой связи.

Днем электроэнергия от солнечной электростанции мощностью 1 МВт выдается в общую сеть совместно с имеющимися дизель-генераторами, избыток накапливается в системе накопления энергии емкостью 500 кВт*ч. Станция управляется в автоматическом режиме.

Станция построена в рамках энергосервисного контракта с регионом за счет средств «Хевел». Такая финансовая модель позволила избежать роста тарифов для населения и после возврата инвестиций обеспечит снижение нагрузки на региональный бюджет за счет сокращения субсидий на закупку дизельного топлива.

В Республике Тыва с 2019 года уже работают две аналогичные гибридные станции в поселках Мугур-Аксы и Кызыл-Хая. Фактическая ежегодная экономия дизельного топлива по этим проектам составила 31% в Мугур-Аксы и 42% в Кызыл-Хая – более 500 тонн дизельного топлива в год.

С 2015 года группа компаний «Хевел» построила семь станций в Забайкальском и Красноярском крае, Республиках Алтай и Тува, а также в Чукотском автономном округе совокупной мощностью более 20 МВт.

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Экономика #Недра и ТЭК #Тува
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