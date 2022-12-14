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«Тинькофф» запустит бесконтактную оплату стикерами

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

«Тинькофф Банк» в 2023 году предоставит клиентам возможность приобрести платежный стикер Tinkoff Pay. Такая услуга позволит клиентам расплачиваться касанием смартфона и станет альтернативой сервисам Apple Pay и Google Pay.

Платежный стикер в несколько раз меньше обычной банковской карты. Его можно наклеить на смартфон или чехол. Платить стикером можно будет везде, где есть терминал, а также снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают бесконтактную авторизацию.

Для клиентов с тарифом Tinkoff Premium и Private выпуск платежных стикеров Tinkoff Pay будет бесплатным, в остальных случаях он обойдется в 700 рублей. Стикер будет работать на платежной системе «Мир».

Сейчас можно оставить предварительную заявку на получение стикера. Поначалу будут доступны только стикеры черного цвета. В дальнейшем появится возможность подобрать дизайн наклейки под цвет смартфона.

Настройка стикера будет доступна через мобильное приложение банка — в частности, можно будет менять карту, с которой списываются средства, подключать BNPL-сервис.

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Экономика #Деньги
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