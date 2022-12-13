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Астролог предсказал, что автомобиль станет роскошью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Идея о том, что личный автомобиль — роскошь, а не средство передвижения, будет основной в развитии транспорта в ближайшие 10-15 лет, сообщил астролог Константин Дараган.

C 2030 до 2040 произойдет революция в транспортной сфере, что навсегда изменит привычный нам сейчас облик городов, заполненных чадящими пробками, говорится в астрологическом прогнозе Дарагана «Мир-2040».

«Вытеснение частного транспорта на общественный. Привычка, что машина — часть нашего быта, (будет меняться). Будет вновь возвращаться идея, что это роскошь», — пояснил Дараган в интервью Юлии Меньшова в передаче «Сама Меньшова» на YouTube.

По словам астролога в ближайшие 10-15 лет в крупных городах людей будут пересаживать на каршеринги или на общественный транспорт, который станет электрическим. Возможно, государство повысит налоги на личные авто.

«Будет идея — зачем нам улица из 200 машин, когда 200 человек можно посадить в 1-2 автобуса», — отметил Дараган.

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Авто #Авторынок #Транспорт и дороги #Мистика
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