Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик… или Кот? Это два совершенно разных животных, но почему они оказались в связке, кого встречать и какое угощение выставлять на новогодний стол?

Буддисты России трактуют символ года однозначно — Кролик или Заяц. В Китае также почитают грызуна, а не кошку, ее считают помощником колдунов. Но жители России часто предпочитают считать хозяином года кота, испытывая нежные чувства к пушистым мурлыкам.

В целом, и на это есть право — традиция разнится в зависимости от страны. Например, в отличие от Китая, во Вьетнаме и Таиланде почитают именно кота.

Легенда гласит, что когда-то Будда позвал к себе животных. Приглашение коту должны была передать крыса. Но она позавидовала красоте и грации животного и ничего не сказала. К Будде явился кролик.

В конце концов неважно, какой символ года больше по душе человеку. Оба животных любят уют, они поклонники семьи и домашнего очага.

Как накрыть стол

Если отдавать предпочтение Кролику, то лучше отказаться от части продуктов на новогоднем столе. «Самое главное для кролика — вкусно похрустеть. Запомните: никакого мяса, только веган-меню. Больше фруктов, овощей, зелени», — перечислила астролог Юлия Гикис.

Но в России новогодний стол без мяса зачастую не воспринимается всерьез. На этот случай астрологи советуют обойтись хотя бы без основных мясных блюд. Мясо можно добавить в салаты и закуски, а вот горячее лучше заменить рыбой. Она понравится и Коту.

«Добавьте на стол рыбу в любом виде, можно приготовить суши и роллы», — посоветовала Гикис.

Если рыба не по душе, можно заменить ее на курицу. Единственное, что специалисты не рекомендуют выставлять на новогодний стол — это крольчатину. Лучше также отказаться от дичи. Это может обидеть хозяина года.

Как выбрать красную икру

А еще Кролик — сладкоежка, добавила астролог, поэтому на столе должны быть десерты. И тут уже нет ограничений, можно разнообразить сладкое меню, как пожелает душа и вкусовые рецепторы.

Что еще поставить на новогодний стол

Можно задобрить пушистых хозяев года небольшой хитростью. «Чтобы хозяин 2023 года принес вам радость, удачу и богатство, его можно приманить. Под каждую тарелку положите монетку, а на стол вместо свечей поставьте цветы. Можно даже добавить колоски», — резюмировала астролог.

От изображений или фигурок змей, лис, собак лучше отказаться. И Кот и Кролик боятся их. Лучше заменить агрессивные символы на что-то нейтральное и уютное. Например, яркие салфетки с изображением новогодней елки, игрушек, дома с заснеженной крышей, цветов.

К слову, и Кролик и Кот любят яркие цвета. Заяц особенно — оранжевый и терракотовый. Поэтому вкрапления морковного, красного, апельсинового цветов станут хорошим приглашением для символа года.