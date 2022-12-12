Эксперт дал советы по экономии на холодной и горячей воде

Если мыть посуду и чистить зубы с умом, то в конце месяца счета за холодную и горячую воду будут намного меньше, чем обычно. Как правильно экономить на воде и куда чаще всего «утекают» деньги?

«Самое простое — установить индивидуальные приборы учета, чтобы не платить по нормативам. Это дает самую большую экономию до 40 и даже может достигнуть 50% от всех затрат на коммунальные услуги», — объяснил федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Счетчики позволяют не только платить за реальный расход воды, но и контролировать ежемесячный расход. В противном случае собственник жилья платит по нормативам и с повышенным коэффициентом. Переплата в этом случае может быть трехкратной.

Куда утекают деньги?

Чаще всего деньги в трубу утекают, если из крана капает или течет. Любая протечка — это плюс к ежемесячному платежу за воду. Так, если вода:

Капает из крана, это примерно 24 литра в сутки, или 720 литров в месяц;

Течет из крана, это примерно 144 литра в сутки, или 4 тысячи литров в месяц;

Течет бачок унитаза, это приблизительно 2 тысячи литров в сутки, или 60 тысяч литров в месяц.

Современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок при покупке обойдутся дороже. Но они дольше служат и позволяют избегать протечек.

Резиновые же быстро выходит из строя и протечка снова и снова «ворует» деньги из кошелька владельца недвижимости.

Как избежать переплаты

Мыть посуду под проточной водой — одна из самых затратных привычек. Лучше замочить грязные тарелки в раковине с горячей водой, через некоторое время протереть их губкой, слить воду и ополоснуть посуду прохладной водой. В этом случае, утверждают эксперты, снижается не только расход воды, но и моющего средства.

Еще один совет — чаще мыться в душе, и реже — в ванной. Это экономнее в пять-семь раз!

А еще хорошо обзавестись привычкой во время бритья или чистки зубов выключать воду, льющуюся из крана. Это поможет сэкономить до 200 литров в неделю.