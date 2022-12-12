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Эксперт дал советы по экономии на холодной и горячей воде

Источник:
Роскачество
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Счетчики на воду в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru
Если мыть посуду и чистить зубы с умом, то в конце месяца счета за холодную и горячую воду будут намного меньше, чем обычно. Как правильно экономить на воде и куда чаще всего «утекают» деньги?

«Самое простое — установить индивидуальные приборы учета, чтобы не платить по нормативам. Это дает самую большую экономию до 40 и даже может достигнуть 50% от всех затрат на коммунальные услуги», — объяснил федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Счетчики позволяют не только платить за реальный расход воды, но и контролировать ежемесячный расход. В противном случае собственник жилья платит по нормативам и с повышенным коэффициентом. Переплата в этом случае может быть трехкратной.

Куда утекают деньги?

Чаще всего деньги в трубу утекают, если из крана капает или течет. Любая протечка — это плюс к ежемесячному платежу за воду. Так, если вода:

  • Капает из крана, это примерно 24 литра в сутки, или 720 литров в месяц;
  • Течет из крана, это примерно 144 литра в сутки, или 4 тысячи литров в месяц;
  • Течет бачок унитаза, это приблизительно 2 тысячи литров в сутки, или 60 тысяч литров в месяц.

Современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок при покупке обойдутся дороже. Но они дольше служат и позволяют избегать протечек. 

Резиновые же быстро выходит из строя и протечка снова и снова «ворует» деньги из кошелька владельца недвижимости.

Как избежать переплаты

Мыть посуду под проточной водой — одна из самых затратных привычек. Лучше замочить грязные тарелки в раковине с горячей водой, через некоторое время протереть их губкой, слить воду и ополоснуть посуду прохладной водой. В этом случае, утверждают эксперты, снижается не только расход воды, но и моющего средства.

Еще один совет — чаще мыться в душе, и реже — в ванной. Это экономнее в пять-семь раз!

А еще хорошо обзавестись привычкой во время бритья или чистки зубов выключать воду, льющуюся из крана. Это поможет сэкономить до 200 литров в неделю.

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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.