Эксперт дал советы по экономии на холодной и горячей воде

Если мыть посуду и чистить зубы с умом, то в конце месяца счета за холодную и горячую воду будут намного меньше, чем обычно. Как правильно экономить на воде и куда чаще всего «утекают» деньги?
«Самое простое — установить индивидуальные приборы учета, чтобы не платить по нормативам. Это дает самую большую экономию до 40 и даже может достигнуть 50% от всех затрат на коммунальные услуги», — объяснил федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.
Счетчики позволяют не только платить за реальный расход воды, но и контролировать ежемесячный расход. В противном случае собственник жилья платит по нормативам и с повышенным коэффициентом. Переплата в этом случае может быть трехкратной.
Куда утекают деньги?
Чаще всего деньги в трубу утекают, если из крана капает или течет. Любая протечка — это плюс к ежемесячному платежу за воду. Так, если вода:
- Капает из крана, это примерно 24 литра в сутки, или 720 литров в месяц;
- Течет из крана, это примерно 144 литра в сутки, или 4 тысячи литров в месяц;
- Течет бачок унитаза, это приблизительно 2 тысячи литров в сутки, или 60 тысяч литров в месяц.
Современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок при покупке обойдутся дороже. Но они дольше служат и позволяют избегать протечек.
Резиновые же быстро выходит из строя и протечка снова и снова «ворует» деньги из кошелька владельца недвижимости.
Как избежать переплаты
Мыть посуду под проточной водой — одна из самых затратных привычек. Лучше замочить грязные тарелки в раковине с горячей водой, через некоторое время протереть их губкой, слить воду и ополоснуть посуду прохладной водой. В этом случае, утверждают эксперты, снижается не только расход воды, но и моющего средства.
Еще один совет — чаще мыться в душе, и реже — в ванной. Это экономнее в пять-семь раз!
А еще хорошо обзавестись привычкой во время бритья или чистки зубов выключать воду, льющуюся из крана. Это поможет сэкономить до 200 литров в неделю.
Гаврило ПринципСудя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)
pepelmetalПобеда киевского режима в принципе невозможна!
SnikolasВот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))
SnikolasРаз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.