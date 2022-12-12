Регионы Сибири померялись количеством вакансий

Наибольшее количество вакансий в Сибири в ноябре работодатели открыли в Новосибирской области: 23% от всех предложений о работе в Сибирском федеральном округе, сообщает сервис по поиску работы hh.ru.

На втором месте по объему предложений — Красноярский край, на третьем – Кемеровская область, на четвертом – Иркутская область, на пятом – Омская область. Замыкает список – Алтайский край и Томская область. При этом большое количество вакансий не означает низкую конкуренцию за работу.

В частности, в Новосибирской области по итогам ноября на одну вакансию приходится 4,6 резюме, в среднем, и это самый высокий показатель в Сибири. Он говорит об умеренном уровне конкуренции за работу в области (нормой для рынка труда считается 5-6 резюме на вакансию).

К регионам с умеренной конкуренцией за работу относятся также Томская область (4,4), Иркутская и Омская области (по 4,2).

А самые дефицитные сибирские регионы, где зафиксированы наиболее низкие показатели конкуренции за работу в ноябре, это Алтайский край, Красноярский край и Кузбасс. Работодатели испытывают наибольшие сложности с поиском персонала.