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Регионы Сибири померялись количеством вакансий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Наибольшее количество вакансий в Сибири в ноябре работодатели открыли в Новосибирской области: 23% от всех предложений о работе в Сибирском федеральном округе, сообщает сервис по поиску работы hh.ru.

На втором месте по объему предложений — Красноярский край, на третьем – Кемеровская область, на четвертом – Иркутская область, на пятом – Омская область. Замыкает список – Алтайский край и Томская область. При этом большое количество вакансий не означает низкую конкуренцию за работу.

В частности, в Новосибирской области по итогам ноября на одну вакансию приходится 4,6 резюме, в среднем, и это самый высокий показатель в Сибири. Он говорит об умеренном уровне конкуренции за работу в области (нормой для рынка труда считается 5-6 резюме на вакансию). 

К регионам с умеренной конкуренцией за работу относятся также Томская область (4,4), Иркутская и Омская области (по 4,2).

А самые дефицитные сибирские регионы, где зафиксированы наиболее низкие показатели конкуренции за работу в ноябре, это Алтайский край, Красноярский край и Кузбасс. Работодатели испытывают наибольшие сложности с поиском персонала.

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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.