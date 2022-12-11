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Французский генерал в отставке призвал ударить по параду Победы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Генерал французского Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телевидения заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая.

«Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», — цитирует РИА Новости слова генерала.

По его словам француза, поражение России на Украине перечеркнуло бы победу СССР над нацистской Германией в 1945 году.

В конце августа Яковлефф заявил, что войска НАТО должны принять участие в боевых действиях против российских войск на территории Украины. После чего читатели портала Boulevard Voltaire предложили ему самому отправиться на Украину.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.