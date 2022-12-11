Французский генерал в отставке призвал ударить по параду Победы

Генерал французского Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телевидения заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая.

«Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», — цитирует РИА Новости слова генерала.

По его словам француза, поражение России на Украине перечеркнуло бы победу СССР над нацистской Германией в 1945 году.

В конце августа Яковлефф заявил, что войска НАТО должны принять участие в боевых действиях против российских войск на территории Украины. После чего читатели портала Boulevard Voltaire предложили ему самому отправиться на Украину.